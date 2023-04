Vuelle in festa: i ragazzi dell'under 19 vincono la Next Gen Cup con Stazzonelli mvp

PESARO - La Vuelle festeggia grazie ai suoi ragazzi. Gli under 19 di coach Giovanni Luminati hanno infatti conquistato, al PalaBarbuto di Napoli, la Next Gen Cup 2023, la manifestazione tra società italiane in cerca dei migliori prospetti che si stanno affacciando al basket d'elite. I ragazzi della Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro hanno battuto al termine di una bellissima finale (56-54), i pari età della Nutribullet Treviso. A completare il trionfo il titolo di Mvp assegnato al biancorosso Umberto Stazzonelli.