Carovana biancorossa per 500 km di passione: corsa ai biglietti per un "esodo" d'altri tempi

PESARO - Una lunga carovana biancorossa, quasi 500 chilometri di passione. Sono quelli che separano Pesaro da Torino, dove la Carpegna Prosciutto Vuelle domani sera si giocherà con la Germani Brescia l'accesso alla finale di Coppa Italia di basket.

La vittoria di mercoledì sera contro Varese (ma anche l'inatteso exploit proprio di Brescia che ha eliminato l'Armani Milano) ha acceso una passione mai sopita (come dimostrano i quasi 10mila della Vitrifrigo Arena contro la Virtus a dicembre) ed innescato l'ennesimo esodo dei tifosi legato alla Coppa Italia. E se non ci saranno pullman che problema c'è? Le "convocazioni" per organizzare auto e mini bus rendono roventi parecchie chat pesaresi.

I biglietti

A "Prodi sport", rivendita ufficiale a Pesaro dei biglietti (acquistabili anche online su VivaTicket) il via vai è continuo: la vittoria, l' "adunata" suonata da coach Repesa e la concreta possibilità di giocarsi la finale hanno fatto che sì che domani i pesaresi presenti all'Alpitour Arena di Torino saranno parecchi di più rispetto al gruppo (che comunque ha dato spettacolo sugli spalti facendosi sentire eccome) già presente mercoledì nel quarto contro Varese. Ad incoraggiare anche il prezzo dei biglietti: 10 euro nel settore riservato ai tifosi pesaresi. Un settore che in queste ore si sta riempendo ma che potrà, eventulamente anche allargarsi. In queste ore sono quasi 400 i biglietti venduti, ma il numero è destinato ì salire e occorre aggiungere i tagliandi comprati online e quelli in altri settori. E gli abbonamenti, perchè qualcuno, evidentemente fiducioso, si è già messo in tasca anche il biglietto per la finale di domenica. Speriamo che abbia ragione.

La Coppa

La Coppa Italia e la Vuelle, un rapporto intenso ma anche complicato. I biancorsso hanno alzato il trofeo due volte, ma l'ultima risale a 31 anni fa (1992). Eppure alla Coppa Italia sono legati molti bei ricordi anche recenti, anche se domani, per la prima volta dopo tanto tempo, si rinnoverà la tradizione degli esodi.

Negli ultimi anni, infatti, il rapporto tra la Victoria Libertas e la Coppa Italia è stato beffardo. Pesaro ha ospeitato le finali per due volte (nel 2020, alla vigilia della pandemia di Covid) e la stagione scorsa: entrambe le edizioni riuscite dal punto di vista della partecipazione, ma con un piccolo neo: la Vuelle non è qualificata. Lo aveva fatto nel 2021, sempre con coach Repesa al timone, quando raggiunse la finale. Ma le restrizioni Covid cancellarono ogni possibilità di esodo. Domani, però, si potranno ripetere i fasti di Forlì. Quando, nel 2001 e nel 2004, migliaia di pesaresi invasero letteralmente il PalaFiera.

Straordinarie semifinali (entrambe contro i rivali della Fortitudo Bologna) con stupende corinici di pubblico, ma purtroppo anche due delusioni in finale. Contro squadroni del calibro delle Virtus di Ginobili e la Treviso di Edney. Le premesse per un nuovo esodo ci sono tutte, le speranze di un risultato diverso, anche.