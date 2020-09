La Carpegna Prosciutto a Olbia sconfitta da Brindisi in Supercoppa

OLBIA - La Carpegna Prosciutto Pesaro è stata sconfitta per 84-70 dall'Happy Casa Brindisi nella quinda giornata del girone eliminatorio della Supercoppa. I pesaresi sono partiti bene e hanno chiuso in vantaggio il primo quarto, poi Brindisi ha sorpassato e ha allungato con decisione arrivando più volte a 20 punti di vantaggio, prima di rallentare nel finale. Nella Carpegna Prosciutto bene Cain e nel finale anche Drell, un po' in ombra gli altri, mentre i giovani Calbini, Basso e Serpilli non sono mai stati impiegati.

Lunedì ultima partita del gruppo D della Supercoppa, giocato interamente a Olbia. I pesaresi affronteranno il Banco di Sardegna Sassari, mentre Brindisi dovrebbe avere vita facile contro la Virtus Roma. In classifica Sassari ha 8 punti, Pesaro e Brindisi 6, Roma 0. In caso di vittoria di Pesaro su Brindisi con tre squadre a 8 punti entrerebbe in gioco la differenza canestri, che attualmente penalizza la Vuelle, ma se i pesaresi dovessero vincere con uno scarto ampio con sassari e Brindisi non dovesse fare lo stesso contro Roma, lil primo posto sarebbe ancora possibile.

