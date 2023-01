La Carpegna Prosciutto alle Finali di Coppa con una giornata d'anticipo. Coach Repesa: «La ciliegina sula torta»

PESARO - La Carpegna Prosciutto Pesaro con un grande terzo periodo di gioco ha spazzato via Treviso e si qualificata matematicamente alla Final eight di coppa Italia in programma a Torino il prossimo mese di febbraio

Un tragaardo raggiunto dalla Vuelle con una giornata di anticipo, per la legittima soddisfazione di coach Jasmin Repesa: «Sarebbe stato un peccato non essere riusciti a centrare questo obiettivo, visto quello che ha fatto vedere la squadra in questa prima parte di campionato. Abbiamo avuto un calendario molto sfavorevole, visto che avevamo solo sette partite in casa e otto fuori e tra quelle casalinghe sono venute a Pesaro Milano, Bologna, Venezia, Sassari. Questa qualificazione direi che è la ciliegina sulla torta di questa prima parte di stagione, visto anche il budget che abbiamo a disposizione.

CARPEGNA PROSCIUTTO 101 - Kravic 21 (10/14 da 2), Abdur-Rahkman 14 (2/5,2/4), Visconti 17 (4/8,2/4), Moretti 19 (3/5,4/5), Tambone 10 (2/3,2/3), Stazzonelli 2, Gudmundsson 8 (1/3,2/4), Charalampopoulos 3 (1/3 da 3), Totè (0/1,0/1), Cheatham 7 (2/2,1/7). All. Repesa.



- Banks 16 (3/11,3/5), Iroegbu 19 (4/6,2/7), Sarto 3 (0/1,1/1), Zanelli 6 (1/3 da 3), Jurkatamm (0/1 da 3), Vettori n.e, Sorokas 5 (1/2,0/2), Faggian, Cooke 6 (3/5 da 2), Scandiuzzi, Jantunen 9 (3/6,1/1), Sokolowski 8 (1/2,1/3). All. Nicola.Begnis di Crema, Gonella di Genova, Valzani di Martina Franca. PARZIALI 21-27; 41-40; 73-54.Spettatori: 4319. Fallo tecnico e antisportivo a Tote. Uscito per cinque falli Totè. Espulso Totè. Fallo tecnico a Nicola. Carpegna Prosciutto: 24/40 da 2, 14/32 da 3, 11/13 ai liberi. Falli fatti 23, subiti 18. Rimbalzi difensivi 23, offensivi 10, totali 33. Palle perse 10, recuperate 10. Assist 23. Valutazione 117. Nutribullet: 16/31 da 2, 8/25 da 3, 16/21 ai liberi. Falli fatti 19, subiti 23. Rimbalzi difensivi 25, offensivi 10, totali 35. Palle perse 20, recuperate 7. Assist 10. Valutazione 69.