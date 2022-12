Carpegna Prosciutto stasera a Reggio Emilia per chiudere alla grande il 2022. Ma Kravic è out

REGGIO EMILIA - Per chiudere bene il 2022, per riscattare la sconfitta in casa davanti al grande pubblico della Vitrifrigo Arena in una serata comunbque da ricordare per i diecimila tifosi sugli spalti, per far diventare la classifica sempre più interessante. Anticipo di campionato stasera per la Carpegna Prosciutto alle 20,30 sul parquet di Reggio Emilia contro una squadra - quella di Andrea Cinciarini - ultima in calssifica con sole due vittorie all'attivo mentre la Vuelle ha iscritto a referto 7 vittorie e cinque sconfitte. Non sarà facile anche perchè a causa di un attacco influenzale Dejan Kravic non sarà a disposizione di coach Repesa.