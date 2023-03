Carpegna Prosciutto Pesaro freddata dalla Happy Casa Brindisi: alla Vitrifrigo Arena fa -30. Repesa: «Il responsabile sono io»

PESARO - Meno 30 alla VitriFrigo Arena: Vuelle congelata da Brindisi, che dal secondo quarto in poi piazza un divario di punti devastante concludendo a quota 100, con la quinta vittoria consecutiva e lasciando la Carpegna Prosciutto ferma a 70 punti.

Quinta giornata di ritorno per la Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Pesaro che, alla Vitrifrigo Arena, ospitava alle 17.30 la Happy Casa Brindisi. Nella Vuelle c'era il dubbio Totè, fermatosi in settimana per un problema alla schiena.

Il momento

Brindisi prima della pausa per la Final Eight di Coppa Italia era la squadra più in forma del campionato, con quattro vittorie consecutive frutto di una nuova chimica di squadra, grazie all'arrivo di Doron Lamb e al rientro di Harrison.

Inizio di primo quarto illusorio, poi è una suonata continua pur con i ragazzi di coach Repesa che riescono a tamponare le falle. Anche perché Charalampopoulos fatica a la Vuelle si ritrova bassa e, di contro, con l'ex Lamb scatenato (15-15). Nel secondo periodo è Harrison a suonarle e Pesaro, senza rotazioni convincenti, entra in frigorifero: - 16 al riposo lungo (25-41). Alla ripresa al VL crolla definitivamente: le triple di Delfino e Cheatham sono cerini al vento e, nonostante l'agonismo di Gudmundsson e Visconti, il risultato parla chiaro (49-68).

In numeri

Era la sfida numero 43 tra le due società. Due gli ex del match: Riccardo Visconti in maglia Vuelle, che ha giocato due stagioni a Brindisi realizzando 4,4 punti di media in 11,8 minuti di impiego, e lo statunitense Doron Lamb nella passata stagione a Pesaro (24 partite con una media di 12,2 punti). Il quarto e ultimo periodo è stato, purtroppo, solo contorno perché la reazione di Pesaro, stasera, è stata influente. E con un -30 la Vuelle si è bruciata, eventualmente, anche il vantaggio della gara d'andata. L'allarme c'è ed è chiaro.

Repesa: «Roster non competitivo in queste condizioni»

Coach Jasmin Repesa a fine match in sala stampa ha commentato: «Mi sento completamente responsabile di questa prestazione sottotono all’interno di un periodo non positivo per noi. Non ho mai voluto essere polemico, siamo andati avanti e ora il roster in queste condizioni non è competitivo e la responsabilità è mia. Questa squadra può giocare come ha giocato ad altissimo livello per due-tre mesi allenandosi molto bene ma ora paghiamo un periodo negativo. Stasera non siamo stati squadra, su questo mi sento responsabile. Purtroppo non ho ‘pressato’ troppo l’ambiente per avere un rinforzo ma non volevo essere polemico”.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-HAPPY CASA BRINDISI 70-100

(15-15, 25-41, 49-68, 70-100)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 12 (6/12, 12 r,), Abdur-Rahkman 4 (2/8, 0/3, 7 r.), Moretti 10 (2/5, 1/4, 3 r.), Charalampopoulos (0/1), Cheatham 13 (3/8, 2/6, 3 r.), Visconti 5 (1/3, 1/2, 2 r.), Tambone (0/2, 0/1, 1 r.), Gudmundsson 7 (1/1, 1/5), Delfino 16 (2/3, 4/7, 2 r.), Stazzonelli ne. All.: Repesa.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 11 (1/1, 3/4, 11 r,), Reed 14 (4/9, 1/2, 4 r.), Bowman 8 (4/5, 0/2, 3 r.), Harrison 18 (2/2, 3/7, 8 r.), Mascolo 11 (3/5, 0/2, 2 r.), Lamb 11 (2/2, 2/3, 2 r.), Mezzanotte 5 (1/1, ½) Riismaa 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Bayehe 4 (2/4, 4 r.), Perkins 14 (6/11, 0/1, 5 r.), Basta ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Borgioni, Galasso e Valleriani.

NOTE – Tiri liberi: Pesaro 6/11, Brindisi 16/17. Perc. tiro: Pesaro 25/71 (9/28 da tre, ro 11, rd 22), Brindisi 36/65 (10/24 da tre, ro 7, rd 37).