Carpegna Prosciutto Pesaro - Felice Casa Brindisi, che sfida alla Vitrifrigo Arena

PESARO - Quinta giornata di ritorno per la Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Pesaro che, alla Vitrifrigo Arena, ospita alle 17.30 la Felice Casa Brindisi. Nella Vuelle in dubbio il lungo Leonardo Totè, fermatosi in settimana per un problema alla schiena.

Il momento

Brindisi prima della pausa per la Final Eight di Coppa Italia era la squadra più in forma del campionato, con quattro vittorie consecutive frutto di una nuova chimica di squadra, grazie all'arrivo di Doron Lamb e al rientro di Harrison.

In numeri

Sfida numero 43 tra le due società e nel computo delle vittorie totali conduce la Vuelle per 24 a 18. Anche nelle sfide giocate a Pesaro conducono i padroni di casa per 11 a 8. Nelle ultime 4 gare giocate alla Vitrifrigo Arena, Brindisi è tornata a casa per ben 3 volte con la vittoria in tasca. Coach Jasmin Repesa e il suo collega Francesco Vitucci si incrociano per la sedicesima volta: avanti l'allenatore della Carpegna Prosciutto per 11 a 4. Gli ex del match isono due: Riccardo Visconti in maglia Vuelle, che ha giocato due stagioni a Brindisi realizzando 4,4 punti di media in 11,8 minuti di impiego, e lo statunitense Doron Lamb nella passata stagione a Pesaro (24 partite con una media di 12,2 punti).