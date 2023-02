Lebron James nella storia: con 38.390 punti è il cannoniere di sempre della Nba. Ma i Lakers sono ancora ko

LOS ANGELES - Il momento più atteso si è materializzato a pochi secondi dalla fine del terzo quarto della sfida tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder: Lebron James si alza nel jumper dalla media distanza e infila il canestro, proprio come il primo della sua lunghissima carriera Nba. Non sono due punti banali: valgono il soprasso su Kareem Abdul Jabbar e i suoi 38.387 punti segnati in Nba, un record a lungo considerato imbattibile.

E invece King James ce l'ha fatta: la partita si è fermata per il passaggio di consegne tra leggende e Kareem che consegna il pallone ad un Lebron visibilmente commosso. La sua partita, praticamente, finisce in quel momento. Segnerà altri 2 punti (alla fine saranno 38 per l'incredibile totlae in carriera di 38.390), ma i suoi Lakers, avvitati in una stagione non semplice alla complicata rincorsa di un posto ai play off, alla fine si arrendono ai Thunder 133-130.