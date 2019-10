La Vuelle è in ritiro in Puglia ma a Brindisi senza Totè la strada è tutta in salita

Ultimo aggiornamento: 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La, quesdt'anno sponsorizzataè già arrivata in Puglia, dove alle 20,45 di domenica dovrà sfidare la Happy Casa Brindisi, una deelle soprese del campionato, reduce dalla grande impresa di Milano. I pesaresi di coach Perego, che non vincono in campionato da oltre sette mesi (ma ovviamente in mezzo c'è stata la pausa estiva) dovranno compiere un'impresa improba, essendo oltre tutto privi del pivot Leonardo Totè, uno dei giocatori più positivi di questo avvio di campionato, che si è frattutrato una mano in allenamento e dovrà stare fermo per circa un mese. Per il resto l'organico di coach Perego sarà a disposizione al completo.