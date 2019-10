La Carpegna Prosciutto perde Totè. Per il pivot frattura a una mano

PESARO - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato che durante l’allenamento di giovedì, Leonardo Totè ha subìto un trauma contusivo alla mano sinistra che ha provocato una frattura spiroide poliframmentata del metacarpo. La mano è stata immobilizzata e nei prossimi giorni verranno effettuate ulteriori valutazioni ed esami oltre alle terapie del caso. Il giocatore non sarà disponibile per alcune settimane.

La Vuelle è in procinto di affrontare la trasferta di Brindisi dove scenderà in campo domenica alle 20.45. La squadra pesarese non era certamente favorita, ma ora senza Totè l'impegno sarà ancora più difficile. Ultimo aggiornamento: 18:18





