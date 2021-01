La Vuelle senza Tambone e Delfino a Sassari dura solo un tempo

SASSARI Una Carpegna Prosciutto Pesaro in grave difficoltà numerica, con Matteo Tambone out per Covid e Carlos Delfino rimasto a casa per un guaio alla schiena, è stata sconfitta nettamente a Sassari per 99-74. La squadra pesarese è stata perfettamente in partita nel primo tempo, chiuso sul 44-41 dai sardi, poi è crollata nella ripresa. Nei primi minuti è stato il sorprendente Drell, con le sue triple, a tenere i pesaresi alla pari con la squadra di casa, nel se condo tempo invece la stanchezza si è fatta sentire e Sassari ha dilagato. Ora Repesa spera di riavere presto Delfino, mentre Tamb one rimarrà assente almeno per un'altra partita, la società è sul mercato per trovare un pivot da affiancare a Cain

© RIPRODUZIONE RISERVATA