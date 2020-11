La Vuelle gioca in serie A, ma l'avversario ora è il Coronavirus

PESARO - La Vuelle Pesaro pur non avendo giocato nel weekend è rimasta al quarto posto della classifica del massimo campionato, ma più che guardare i risultati e la classifica in questo momento i tifosi e la società guardano al risultato dei tamponi molecolari che i giocatori e lo staff tecnico si trovano a dover fare anche più volte alla settimana.

In particolare molti giocatori dovrebbero essere sottoposti a test martedì, per avere il verdetto mercoledì. Tyler Cain dovrebbe essere il primo dei cinque giocatori positivi, che dovrebbe avere l'ok per tornare in campo, mentre per gli altri ci sarà da aspettare il fine settimana, sempre sperando che nel fratempo non emergano altri contagi. Molto in forse, anzi improbabile, la disputa della prossima partita di campionato, domenica 22 novembre in casa contro la Unahotels Reggio Emilia.

