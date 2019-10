Che beffa per la Xl Extralight sconfitta per un punto nell'anticipo di campionato. Fallito il libero del pareggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTICHIARI - Dopo una partita equilibratissima, condotta punto a punto per tutti i 40' di gioco, laè stata sconfitta nell'anticipo del campionato di serie A2 dall'Agribertocchi Orzinuovi, che non aveva mai vinto. Molto amaro l'epilogo, Thompson, di gran lunga il migliore in campo, a conquistato a pochi secondi dalla fine il rimbalzo offensivo che ha costretto gli avversari al fallo. Sul -2 il pivot statunitense ha segnato uno solo dei tiri liberi, vanificando così la possibilità di conquistare il supplementare.