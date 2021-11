Luciana Mosconi beffata a Ozzano, la vetta sfuma per un punto a fil di sirena

OZZANO Sconfitta beffarda per la Luciana Mosconi Ancona a Ozzano, nell'anticipo della sesta giornata del campionato di serie B di basket. La squadra anconetana, che ra prima in classifica, sia pure a pari merito con altre squadre, è stata autrice di una prestazione ottima, anche se discontinua. Gli emiliani infatti hanno condotto dall'inizio, anche con vantaggi suoperori ai 10 punti, ma i dorici di coach Piero Coen non si sono mai disuniti e con un ottimo terzo quarto, chiuso sul 21-10 si sono riportati sotto, effettuando poi il sorpasso nell'ultimo quarto. A quel punto però l'Ozzano ha avuto il merito di reagire e il canestro del sorpasso degli emiliani è arrivato a 14 secondi dalla fine, fissando il risultato sul 76-75 per la Sinermatic. Da parte anconetana ancora una volta il top scorer è stato Centanni, con 18 punti. In doppia cifra anche Minoli (15) e Panzini (12)

