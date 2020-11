L'anconetano Pajola subito bravo con la Nazionale, che batte la Russia

TALLIN - Tanti elogi e ben 30 minuti sul parquet, per Alessandro Pajola, ventunenne anconetano esordiente in Nazionale A e protagonista nella vittoriosa partita contro la Russia (70-66 il risultato finale) in cui ha anche segnato 5 punti. Pajola, che gioca playmaker nella Virtus Segafredo Bologna, la squadra che ha appena ingaggiato l'ex star Nba Marco Belinelli, ha destato un'ottima impressione anche se va detto che queste partite sono di fatto amichevoli, in quanto pur trattandosi di un girone di qualificazione ai prossimi Campionati Europei, l'italia è già qualificata per la fase finale e dunque questi incontri servono al Ct Sacchetti per provare giocatori e sperimentare nuove soluzioni. proprio per questo però, Pajla a questo punto si candida per una convicazione anche qando le partite diventeranno davvero importanti e la concorrenza più agguerrita

