Fortitudo-Carpegna Prosciutto, la sfida della tradizione tra salvezza e sogno playoff: palla a due alle ore 20

BOLOGNA - Quella con la Fortitudo non è mai una partita qualsiasi, ancor di più oggi con le due squadre che devono mettere al sicuro al discorso salvezza e una volta compiuto questo passo pensare - perchè no - ai playoff. Palla a due alle ore 20. E' la quint'tultima giornata della stagione regolare, entrambe le squadre sono a quota 18, nel gruppone delle ottave in classifica.

APPROFONDIMENTI SERIE B Ascoli-Monza 1-0, i bianconeri a segno con Saric. Balotelli entra: 20...

LEGGI ANCHE:

Ristopro ancora in isolamento, la Luciana Mosconi invece può giocare

Nel match di andata, i felsinei sbancarono la Vitrifrigo Arena di otto lunghezze ma da quel giorno tante cose sono cambiate. Le squadre non saranno al completo: la Vuelle molto probabilmente non schiererà il suo play titolare Justin Robinson, che oggi si sottoporrà al tampone, dieci giorni dopo la positività. E Bologna sarà senza Saunders - fuori per la stagione - e al 99% anche senza Withers, alle prese con una tonsillite. Il lungo non si è praticamente mai allenato. Non è stato ancora tesserato Vojislav Stojanovic, il serbo che da una settimana lavora col gruppo. Una vittoria oggi potrebbe essere sufficiente per garantire la permanenza in Serie A, con due ci sarebbe la (quasi matematica) certezza di non retrocedere oltre al discorso playoff che sarà molto più attuale e possibile per chi vincerà stasera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA