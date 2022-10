Basket, Ristopro Fabriano sul velluto: la spallata decisiva è di Stanic

CERRETO D'ESI- La Ristopro rispetta il pronostico e regola i Tigers Romagna 81-55 grazie ad una super prova di Stanic. La partita scorre via senza particolari sussulti, Fabriano svolge il compito facendo valere la maggior qualità nel roster contro la giovane formazione guidata dal marchigiano Massimiliano Domizioli, che nelle tre partite di regular season è andata sempre al tappeto con uno scarto medio superiore a 23 punti. I cartai si prendono i due punti senza scintillare e piazzando un unico break importante, ancorché decisivo ai fini del match, ad inizio secondo quarto, quando un 13-0 in 4' allontana la squadra romagnola (30-16 al 14').

Il tabellino



Fabriano 81 Tigers Romagna 55

FABRIANO: Papa 11, Centanni 11, Stanic 19, Fall 6, Verri 19, Onesta, Petracca 3, Gianoli, Carsetti, Gulini 5, Patrizi, Azzano 7. All. Aniello

TIGERS ROMAGNA: Brighi 11, Frigoli 7, Stella ne, Favaretto 2, Veronesi 3, Pierucci 5, Ferrari, Bracci 7, Poggi ne, Lovisotto 11, Tomcic 9. All. Domizioli

ARBITRI: Settepanella di Roseto degli Abruzzi e Marianetti di San Giovanni Teatino

PARZIALI: 17-16, 38-27, 56-42

NOTE Tiri liberi: Fabriano 17/24, Cervia 6/8. Tiri da due: 20/34, 17/35. Tiri da tre: 8/23, 5/25. Rimbalzi: 39 (off. 9), 30 (off. 7). Assist: 15, 7. Spettatori 600 circa