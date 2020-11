Del Cadia jr sulle orme del padre, anzi di più, ha esordito in Ncaa

LAS VEGAS - Edoardo Del Cadia, classe ‘99 figlio del noto giocatore di pallacanestro Danilo Del Cadia ex serie A con Pavia, Avellino, Fabriano e Pesaro, e poi nelle Marche in campo anche a Jesi e Senigallia, ha esordito nel campionato di basket NCAA con la maglia dell’UNLV Runnin’ Rebel Basketball sodalizio dell'università di Las Vegas, in Nevada, nel quale da questa stagione gioca come Junior.



Un solo minuto in campo all’esordio per l’atleta figlio d’arte nativo di Fabriano (dove all’epoca giocava il padre) ma cestisticamente cresciuto nel Senigallia (dove il padre concluse la carriera), che ha visto la sua squadra sconfitta in casa dal Montana State Men’s Basketball.Dal campionato NCAA il giovane marchigiano sogna di fare un grande salto verso il massimo campionato di basket ossia l’NBA.



Quello vissuto da Del Cadia è un percorso lungo e molto impegnativo; tutto è iniziato quando giovanissimo si è trasferito in Inghilterra dove poteva imparare la lingua e giocare in campionato chiaramente di più basso livello di quello statunitense; poi il trasferimento negli Stati Uniti dove Del Cadia è approdato prima nel Kansas e poi in Florida. Infine, questo viaggio verso Las Vegas dove Del Cadia, che gioca da ala grande, sarà ora nuovamente impegnato tra il 30 novembre e il 2 dicembre nel Maui Invitational un torneo in North Carolina.

Ultimo aggiornamento: 15:36

