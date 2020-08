Carpegna Prosciutto, esordio il 3 settembre a Olbia contro Brindisi

BOLOGNA - La LegaBasket Serie A ha diramato il calendario ufficiale della Supercoppa 2020. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro è stata inserita nel girone D insieme a Happy Casa Brindisi, Virtus Roma e Banco di Sardegna Sassari. Tutti i match di questo girone – tre di andata e tre di ritorno – si giocheranno al GeoVillage di Olbia.

I biancorossi debutteranno giovedì 3 settembre contro i pugliesi per tornare in campo poi due giorni dopo per affrontare il Banco di Sardegna Sassari. Il girone di andata si chiuderà lunedì 7 settembre contro la Virtus Roma. Il girone di ritorno prenderà il via giovedì 10 settembre con il match che vedrà i biancorossi impegnati di nuovo contro i laziali. Due giorni dopo sarà la volta della sfida contro la Happy Casa Brindisi. Lunedì 14 settembre l’ultimo confronto, quello tra la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e il Banco di Sardegna Sassari.

La prima classificata si qualificherà alla Final Four, in programma a Bologna da venerdì 18 a domenica 20 settembre.



CALENDARIO SUPERCOPPA – GIRONE D – GEOVILLAGE OLBIA (3-14 SETTEMBRE)

3 settembre Happy Casa Brindisi – Carpegna Prosciutto Pesaro

5 setembre Carpegna Prosciutto Pesaro – Banco di Sardegna Sassari

7 settembre Carpegna Prosciutto Pesaro – Virtus Roma

10 settembre Virtus Roma – Carpegna Prosciutto Pesaro

12 settembre Carpegna Prosciutto Pesaro – Happy Casa Brindisi

14 settembre Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro



© RIPRODUZIONE RISERVATA