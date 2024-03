Carpegna Prosciutto da urlo: battuta la capolista Brescia (93-83). Straripante esordio di Wright-Foreman

PESARO - La lunga pausa, le riflessioni, tanti allenamenti per ricaricare le batterie ed ecco il campionato che torna con le ultime giornate per capire tante cose sia in testa che in coda anche se il popolo della Vuelle - suo malgrado - non può che guardare laggiù con la speranza di mettere almeno due squadre alle sue spalle e confernarsi nel massimo campionato.

Curva intitolata a Piccoli, esordio Wright-Foreman

Ma la strada è tortuosa, il cammino è difficile con il percorso che inizia con il più difficile degli impegni perché oggi a Pesaro (il via alle 19) arriva Brescia, ovvero la capolista, la squadra da sola al comando con 16 vittorie (le ultime 5 di fila) e 4 sconfitte. Ma Pesaro non può guardare in faccia a nessuno, servono imprese con la speranza che quella di stasera sia la prima: C'è una serie A da mantenere, una storia da difendere. Da segnalare: l'intitolazione della Curva K della Vitrifrigo Arena all'indimenticato super tifoso Marco Piccoli e, per quanto concerne il campo, il debutto del nuovo americano della Carpegna Prosciutto, la guardia Wright-Foreman

LA PARTITA

Quattro su 4 dalla lunga distanza per Wright-Foreman che infiamma il primo quarto della partita contro Brescia: 29-21 il finale del primo quarto. Pazzesco impatto sulla partita per il nuovo americano della Vuelle.

Secondo quarto: Bluiett in stile Wright-Foreman centra la tripla (32-23). Brescia piazza un break che riporta sotto la Leonessa. Totè trova il canestro e fallo (36-33). Si viaggia in equilibrio ma con la Vuelle sempre avanti, Foreman dalla lunetta fa 2 su 2 (43-39) a 3'30 dalla fine.

Fallo in attacco di Bilan a 1'59 da giocare sul 45-43. Intanto Foreman continua a timbrare: 47-43. Bluiett lo imita: 49-43. Bluiett continua dalla lunga distanza: 52-45, Sacchetti chiama il time-out. Foreman chiude il quarto con il suo 18esimo punto (esclamativo): 54-45.

Terzo quarto: 58-49 nel segno di Totè al ritorno in campo. Bluiett trova punti pensatissimi dalla distanza (61-51). La Vuelle riesce a mantenere una distanza costante di punti da Brescia: è Ford, questa volta, a confermare il +10 (70-60). Tambone trova la tripla: 73-62, la Vuelle vola a +11. Mani finalmente calde per i biancorossi pesaresi. Bis di Tambone: 76-64. Massimo vantaggio della Vuelle 79-66 a 1'07 dalla fine del terzo quarto. Il parziale si chiude sul +11 (79-68) con la Vuelle sempre in vantaggio in tutti e tre i quarti. Adesso, l'ultimo sforzo.

McDuffie e qualche errore di troppo di Brescia al tiro portano la Vuelle al massimo vantaggio: 81-68. Foreman illumina ancora 84-72 a 6'48 dalla fine. Totè timbra il 21esimo punto personale (88-76) a 3'45. Bluiett autografa il +14, massimo vantaggio (90-76). Tre tiri liberi per la Leonessa: uno su 3 di Burnell (90-77 con 3 minuti da giocare). La stoppata di Ford, con la palla che resta nelle mani della Vuelle, infiamma la Vitrifrigo Arena (91-77) a 1' 57'. Scintille tra Mazzola e Sacchetti per il cambio. Dopo 8 sconfitte di fila la Vuelle torna alla vittoria contro la capolista Germani Brescia (che arrivava da 5 vittorie consecutive): Pesaro timbra (93-83) la prima di 10 finali, giocando di squadra e trovando un impatto devastante di Wright-Foreman (25 punti, 4 triple consecutive nel primo quarto).