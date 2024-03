Carpegna Prosciutto, l'esame più difficile: a Pesaro arriva la capolista Brescia

PESARO - La lunga pausa, le riflessioni, tanti allenamenti per ricaricare le batterie ed ecco il campionato che torna con le ultime giornate per capire tante cose sia in testa che in coda anche se il popolo della Vuelle - suo malgrado - non può che guardare laggiù con la speranza di mettere almeno due squadre alle sue spalle e confernarsi nel massimo campionato. Ma la strada è tortuosa, il cammino è difficile con il percorso che inizia con il più difficile degli impegni perchp oggi a Pesaro (il via alle 19,20 ) arriva Brescia, ovvero la capolista, la squadra da sola al comando con 16 vittorie e 4 sconfitte. Ma Pesaro non può guardare in faccia a nessuno, servono imprese con la speranza che quella di stasera sia la prima: C'è una serie A da mantenere, una storia da difendere.