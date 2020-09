Via al campionato, la Vuelle Pesaro subito contro Sassari

PESARO - Vigilia di campionato per la Carpegna Prosciutto, che domenica alle ore 18 scende in campo alla Vitrifrigo Arena (porte chiuse per tutti) per affrontare una delle squadre più quotate del lotto, il Banco di Sardegna Sassari. Una campagna acquisti spumeggiante e l'ingaggio di coach Jasmin Repesa hanno però riportato l'entusiasmo a Pesaro, accreditando la Vuelle di nuove potenzialità, che secondo alcuni potrebbero averla fatta diventare una squadra da playoff. Quello con il Banco di Sardegna, già affrontato e battuto in Supercoppa, sarà subito un banco di prova importante. Questo il programma delle prima giornata del massimo campionato di basket:



De'Longhi Treviso- Dolomiti Energia Trentino (sabato)

Virtus Roma- Fortitudo Lavoropiù Bologna

Openjobmetis Varese-Germani Brescia

UNAHOTELS Reggio Emilia - A|X Armani Exchange Milano

Allianz Pallacanestro Trieste - Vanoli Basket Cremona

Carpegna Prosciutto Pesaro - Banco di Sardegna Sassari

Virtus Segafredo Bologna - Acqua S.Bernardo Cantù

Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi



