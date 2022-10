SENIGALLIA Vince chi molla per ultimo, è una legge non scritta e la Goldengas mostra di conoscerla, o meglio di aver imparato a conoscerla nei sette giorni che hanno seguito l’amaro stop di Piacenza. Non altrettanto ha saputo fare una Luciana Mosconi che tuttavia il suo match l’ha fatto e ha onorato il campo a dispetto degli infortuni e della sorte. Perché il nodo, poi, è tutto lì: Ancona è risalita dopo una partenza faticata, fino a tornare padrona di sé (e del campo) in un terzo quarto infuocato. Ma vince chi molla per ultimo e la Goldengas ha saputo riemergere, rialzando la testa dopo il catastrofico 8 a 21 del terzo periodo. Un derby ondivago, che ha parlato senigalliese fino all’intervallo, chiuso dalla squadra di Filippetti con un franco 45-37, frutto di una prova efficace sotto i tabelloni (22 rimbalzi a 16 nei primi 20’) e di alcune performance autorevoli, da Pozzetti che ha sfoderato tre bombe su cinque tentativi a Neri e Santucci, in doppia cifra già a metà match al pari di Simone. Poi, una sorta di tsunami che ha investito la Goldengas e ha fatto risalire una Ancona implacabile e proterva, capace di un gelido break che l’ha fatta schizzare dal 50-39 a un 51-56 che parlava da solo. A nulla era valsa sullo spirare del periodo la tripla di un tonico Gnecchi, subito rintuzzata dal canestro di Ambrosin. È così che al quarto conclusivo approdava una Luciana Mosconi pronta a sferrare il colpo risolutivo su una Goldengas prostrata dal copia-incolla della precedente partita di Piacenza, che aveva avuto una progressione più o meno analoga: prima una partenza risoluta, poi una frenata disarmante. Ma gli ultimi quarti, si sa, sono raccomandati ai deboli di cuore.

Risorge dalle sue ceneri

Ecco allora la Goldengas che risorge dalle sue ceneri fino al bersaglio lungo di Lemmi che vale il 61-64 e si trasforma in -1 grazie a una giocata di Gnecchi. Un tiro aperto concesso a Ciribeni ridà fiato e margine ad Ancona ma Valle riporta sotto i suoi ancora dalla lunga distanza, e di lì in poi è un seguito di soprassalti. Neri e Musci accompagnano Senigallia sul +5, tre liberi in sequenza di Neri allargano le distanze ma Ancona, non doma, prova a risalire con rabbia. La mano di Giombini vale il -4, Musci esce per il quinto fallo e Ancona ha per le mani un’ultima occasione. Santucci la rintuzza e le estreme speranze ospiti si esauriscono a 48 secondi dalla sirena, sul fallo in attacco di Touré. Senigallia esulta con merito, Ancona può accampare attenuanti su cui coach Coen, nel dopo partita, sarà chiaro: attenuanti sì, alibi no. E questo è tutto.

Goldengas 76

Luciana Mosconi 70



GOLDENGAS SENIGALLIA: Santucci 14, Giacomini 3, Neri 21, Musci 6, Pozzetti 15; Gnecchi 7, Lemmi 7, Valle 3, Cerruti, n.e. Valletti, Arceci, Marini, all. Filippetti.

LUCIANA MOSCONI: Panzini 5, Carnovali 14, Bedin 3, Ciribeni 18, Giombini 4; Calabrese 2, Touré 10, Ambrosin 14, n.e. Piccionne, all. Coen.

ARBITRI: Bergami di Forlì e Alessio di Lugo.

PARZIALI: 23-21, 22-16, 8-21, 23-12. NOTE: Senigallia da due 17/35, da tre 9/26, liberi 15/24, rimbalzi 40/9; Ancona da due 17/36, da tre 9/29, liberi 9/18, rimbalzi 41/11.