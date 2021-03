Torna in campo la Vuelle, a Cremona comincia la volata verso i playoff

PESARO - Torna in campo domenica alle 18 la Carpegna Prosciutto Pesaro nel massimo campionato di basket. Dopo la lunga sosta imposta dal calendario la squadra pesarese non ha giocato neanche domenica scorsa per osservare il turno di riposo, e torna finalmente in campo in questo weekend sul campo di Cremona. La Carpegna Prosciutto tra l'altro non sarà guidata in panchina da Repesa, risultato positivo al Covid e dunque il ruolo di capo allenatore verrà svolto da Paolo Calbini. Tra i pesaresi assente anche Massenat, sulla via del recupero ma non ancora guarito del tutto dal grave infortunio di dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA