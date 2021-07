Barontini campione europeo under 23, in Estonia trionfa negli 800 metri

TALLINN Grande prova e titolo europeo under 23. così Simone Barontini ha risposto alla malasorte che lo aveva escluso di pochissimo dalle convocazioni olimpiche. Il ventiduenne mezzofondista anconetano in Estonia ha fatto una gara strepitosa, quando si è reso conto che la gara era partita a un ritmo troppo basso, ha preso il comando ai 380 metri, e si è fatto 520 metri al comando, senza mai cedere ai tentativi di sorpasso dei tre inglesi e del belga Crestan. il tempo finale di 1,46,20 è a soli 7 centesimi dal personale di Simone, ma vale di più, perchè di in una gara valida per un rtitolo, conta il piazzamento e non il tempo, e inoltre la finale di Tallin ha visto gli atleti chiudere il primo giro in oltre 53’’, un tempo abbastanza alto. Al secondo posto dietro l'anconetano il belga Crestan (1:46.32), bronzo al britannico Randolph (1:46.41).

