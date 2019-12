Il bambino in posa con lo zio calciatore, anni dopo sarebbe diventato una leggenda dello sport: lo riconoscete?

🔙 ¡Fotos de archivo!



Unche posa insieme alloprofessionista, in uno scatto risalente all'inizio degli anni '90. Nessuno poteva certo immaginare che quel bambino, di circa cinque anni, sarebbe diventato una, eppure riconoscerlo oggi non è affatto difficile. Avete capito di chi si tratta?Nel caso in cui non abbiate riconosciuto quel bambino, possiamo dirvi chi è lo zio che posa insieme a lui: si tratta di, arcigno difensore centrale classe 1966, che all'epoca militava nel Maiorca, e che poi vinse tutto con il Barcellona di Johan Cruyff; il difensore centrale ha vent'anni in più del nipote. Sì, avete capito bene: si tratta proprio dello zio diNessuno, allora, avrebbe potuto immaginare che il nipote dipotesse diventare una leggenda del tennis. Eppure, proprio mentre il difensore centrale concludeva la propria carriera da calciatore, il nipote iniziava a farsi conoscere in tutto il mondo, prima di diventare uno dei più forti di sempre. La foto che vi proponiamo è stata pubblicata su Twitter proprio dal Maiorca, il club in cuiè cresciuto e ha giocato per dieci stagioni, inframezzate dall'esperienza al Barcellona (dove giocò per nove anni).Una curiosità:e suo zio Miguel Angel vivono da sempre una sorta di derby in famiglia. Non è un mistero, infatti, che il tennista sia un grande tifoso del Real Madrid, mentre lo zio è sempre stato un tifoso del Barcellona, anche prima di firmare per il club catalano, con cui ha vinto praticamente tutto: cinque campionati spagnoli, due coppe del Re, quattro supercoppe spagnole, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e due supercoppe europee.