Bambino di 11 chiede un autografo al suo idolo, ma la star dell'NBA lo investe con l'auto e gli rompe un piede

Un evento per i fan organizzato dalla società sportiva di basket dei Charlotte Hornets, squadra della NBA con sede in Carolina del Nord che ha avuto un triste e deludente epilogo per uno dei suoi tanti piccoli tifosi.

La storia è rimbalzata ovunque dopo che la madre del ragazzino, Tamaira McRae, è intervenuta a distanza di mesi dall'accaduto sull'emittente televisiva WSOC-TV, sostenendo che suo figlio, Angell Joseph, si è avvicinato a LaMelo Ball, non senza timidezza, dicendogli: «LaMelo, ti adoro, potresti... firmarmi un autografo?». Non c'è stata alcuna firma, né un accenno di saluto o di sguardo da parte del cestista, che a bordo della sua auto ha visto solamente la strada per uscire dallo Spectrum Center di Charlotte, dove si è tenuto l'evento a ottobre dello scorso anno.

«Ha accelerato improvvisamente salendo con le ruote della macchina sul piede di mio figlio, rompendolo», ha proseguito la signora McRae, sfrecciando via senza guardarsi indietro. il recupero, sia del bambino, sia della madre in termini psicologici è stato lungo e molto difficile da affrontare: «Quando vedi i tuoi figli feriti, vieni ferita anche tu. È stata dura, davvero dura». Angell Joseph in seguito all'incidente ha riportato una frattura al piede e dei problemi alla schiena.

Anche la società sportiva è responsabile

La madre ha chiesto un risarcimento di 25mila dollari, ma Ball e la società a cui è affiliato hanno ancora risposto nemmeno alla denuncia.

L'avvocato dell'accusa Cameron DeBrun ha recriminato a Ball, sempre su WSOC-TV, la negligenza con cui guidava l'auto fuori dallo stadio, senza aver il controllo adeguato del mezzo e senza aver preso le misure necessarie per evitare il contatto con i pedoni. Non è neanche un mistero la spregiudicatezza del giocatore al volante, sui social è possibile scovare video in cui lo si vede impegnato in slalom e passaggi al semaforo con il rosso. Ma non è tutto. La responsabilità dell'accaduto è condivisa con gli Hornets, sostiene l'avvocato, perché sono loro che hanno organizzato l'evento ed è probabile che non abbiano predisposto misure di sicurezza adeguate ai fini della tutela di tutti i presenti all'uscita dallo Spectrum Center.

Il giocatore

LaMelo Ball, playmaker 22enne, ha recentemente affrontato un infortunio alla caviglia che lo ha portato a giocare meno partite nella scorsa stagione, e lo scorso anno ha firmato un contratto che gli accorda uno stipendio di 260 milioni di dollari in 5 anni.