Balzaretti ds e De Rossi in panchina: spunta un'ipotesi suggestiva per la Samb di Renzi

SAN BENEDETTO Da Roma si vocifera su un’ipotesi suggestiva per la panchina della Samb. Sarebbe quella che vedrebbe un’accoppiata formata da Balzaretti come direttore sportivo e da Daniele De Rossi come allenatore. Quest’ultimo dallo scorso marzo è entrato a far parte dello staff della Nazionale come uno degli assistenti del ct Roberto Mancini fino al termine dei campionati europei. Quella di De Rossi resta per ora solo un’ipotesi, anche se l’ex centrocampista della Roma era stato già contattato un anno fa dall’ex presidente rossoblù Domenico Serafino quando non aveva ancora il patentino per allenare in Serie C. De Rossi ha comunque sempre apprezzato la piazza di San Benedetto elogiando la tifoseria rossoblù. Un altro nome accostato alla Samb negli ambienti romani è quello dell’ex Milan Giuseppe Incocciati, che ha allenato in passato Avellino, Martina e Cisco Roma, e attualmente è sulla panchina dell’Atletico Fiuggi in Serie D. Attesa nei prossimi giorni la scelta definitiva da parte dell'immobiliarista romano Roberto Renzi e dei due soci Giuseppe Colucci e Claudio Giustini.

