Balotelli torna a disertare gli allenamenti, Cellino vuole licenziarlo

Non si è presentato questa mattina Mario Balotelli all'allenamento, fissato, del Brescia. Una posizione tenuta già diverse volte dell'attaccante, che poi, d'un tratto, aveva deciso di tornare ad allenarsi due giorni fa. Ma il "vento" è cambiato di nuovo, e l'ormai ex "Super Mario" si è bruciato quasi definitivamente le ultima possibilità di giocarsi la parte finale della stagione con la maglia della Rondinelle. Cellino ha deciso: vuole la risoluzione del contratto e cercherà l'accordo con l'attaccante. E, se questo non venisse trovato, allora si potrebbe procedere al licenziamento vista l'assenza agli allenamenti. Soluzione che entrambi le parti vorrebbero evitare. E allora nei prossimi giorni ci sarà un incontro per mettere nero su bianco l'accordo. In questo caso di separazione dopo un fidanzamento, iniziato in piena estate, che mai è sfociato in un matrimonio. Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA