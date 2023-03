MotoGp, Bagnaia domina e vince a Portimao. Terzo Bazzecchi. E le Ducati sul podio sono due

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ha vinto il Gp del Portogallo in MotoGp. L'italiano ha preceduto lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia Racing) e l'altra Ducati di Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team).

La gara: Bagnaia domina, Marquez cade e travolge Oliveira

Francesco «Pecco» Bagnaia domina dal primo all'ultimo giro il MotoGp di Portimao, in Portogallo, e lascia capire ad avversari e team che stagione sarà quella della Ducati, concedendo il bis in due giorni dopo la vittoria nella Sprint di ieri alla sua prima edizione assoluta. Alle spalle del campione in carica arrivano Maverick Vinales, su Aprilia, completa il podio la Dicati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi. La gara ha visto la pessima manovra di Marc Marquez nel terzo giro, che va a terra dopo una staccata killer coinvolgendo l'incolpevole Miguel Oliveira (Rnf Racing, su Aprilia): lo spagnolo è stato accolto da una selva di fischi dal pubblico durante il suo rientro ai box Honda.