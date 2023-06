MILANO Si tinge di marchigiano il Torneo Avvenire del TC Ambrosiano di Milano, una delle prove più importanti del circuito mondiale under 16. Grazie al talento, forza e determinazione di due ragazzi nati a Jesi, Simone Mecarelli ed Ilary Pistola. Mecarelli, 16 anni, si è aggiudicato il prestigioso trofeo mentre Pistola si è arresa solo in finale. Entrambi non erano tra i favoriti ma hanno saputo raggiungere con tenacia e talento questo prestigioso traguardo.

La vittoria

Michele Mecarelli, allievo dell’Academy del Tennis Club Ancona diretto dal maestro Luca Quintiliani (a Milano era seguito dal maestro Matteo Baldini), ha battuto in finale il favorito numero 1, l’ungherese Kolos Kincses, al termine di una partita durissima chiusa dopo due ore e 27 minuti. Michele (che si ispira a Rafa Nadal), nel secondo set, sotto 2-5 e dopo aver perso il primo, ha salvato tre palle match lanciandosi in una rimonta entusiasmante. Mecarelli, rimanendo sempre concentrato e solido, ha chiuso col punteggio di 4-6 7-5 6-1. Numero 168 del ranking under 16 ha ottenuto un successo di prestigio grazie alla sua determinazione, forza, sagacia tattica e varietà di colpi. «Ringrazio tutti – ha detto il vincitore – per questo momento straordinario che sto vivendo, dall’organizzazione al mio team. Ho temuto che ormai la partita fosse scivolata via, invece sono riuscito a reagire e a recuperare».

La finalista

In campo femminile Ilary Pistola, 14 anni, che si allena al Montemarciano Tennis con il maestro Andrea Ramundo dall’età di 5 anni, tesserata con il Baratoff Pesaro con cui gioca la serie A2, figlia del noto allenatore di volley Andrea, al termine di una sfida di alto livello e giocata su ottimi ritmi, ha perso la finale dalla promettentissima tedesca, 13 anni, Mariella Thamm, che si è imposta per 6-4 6-3. Ilary, che sogna di vincere Wimbledon, non si è mai arresa ed ha cercato fino all’ultimo di contrastare i colpi potenti dell’avversaria, pagando gli sforzi fatti nei turni precedenti. Avanti di un break sia nel primo che nel secondo set non è riuscita a contenere la tedesca, giocatrice già formata fisicamente nonostante la giovane età. Anche per lei, in ogni caso, un torneo sopra le righe, che segue la qualificazione al Trofeo Bonfiglio (under 189) di due settimane fa, a conferma di un talento che gli viene riconosciuto da tutti.