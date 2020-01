Australian Open, Cocciaretto, 19 anni, accede al tabellone principale

Una grande gioia, un tragaurdo importante. A quasi 19 anni (il 25 gennaio) Elisabetta Cocciaretto, marchigiana di Fermo, ha guadagnato per la prima volta in carriera l'accesso al tabellone principale di un torneo del grande slam e sarà al via con le migliori tenniste del mondo agli Australian Open. Un accesso che si è guadagnata battendo nel turno decisivo delle qualificazioni la ceca Martincova con un perentorio 6-2 6-1. Cocciaretto è attesa da una sfida suggestiva già al primo turno del prestigioso torneo, contro la tedesca Angelique Kerber. Ultimo aggiornamento: 11:26





