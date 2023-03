Crocs ai piedi e Magnifico all'aeroporto: Austin Daye è tornato a casa. «Sono felice e non vedo l'ora di giocare per Pesaro»

PESARO - Comode crocs (mimetiche) ai piedi e Valter Magnifico, compagno di squadra di suo padre e oggi dirigente della Vuelle, a prenderlo all'aeroporto. Immagine evocativa: Austin Daye è tornato a casa. Il 34enne (35 anni a giugno) ala grande americana, figlia del grande Darren Daye, è atterrato poco fa in Italia. Ecco le sue prime parole da giocatore della Victoria Libertas Carpegna Prosciutto Pesaro: «Sono tornato, sono molto felice di essere qui in Italia. Non vedo l'ora di dare il mio contributo alla squadra per fare tutto ciò che serve per vincere nelle prossime partite».

Guarda il video tratto dal canale ufficiale della Vuelle: