Attimi di paura durante Il Bisonte-Megabox: il tecnico Bonafede ha un malore e viene soccorso

FIRENZE - Malore in campo e momenti di paura per Fabio Bonafede, tecnico della Megabox Vallefoglia. È successo a Scandicci, dove la squadra pesarese stava affrontando il Bisonte Firenze per l’ottava giornata del campionato di A1 femminile di pallavolo. Tutto è avvenuto nel corso del quarto set, quando il tecnico siciliano di 49 anni ha avvertito un malore e si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari, la partita è stata interrotta per circa venti minuti e poi Bonafede, al terzo anno con la Megabox, è stato portato in barella all’ospedale per degli accertamenti. In serata il tecnico è poi tornato a Vallefoglia in pullman con la squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA