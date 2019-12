Atletico Gallo 63, Urbania 54 e SassoGenga ultimo a 33: ecco la classifica dell'anno solare

ANCONA - Con 63 punti e una media di 1,90 in 33 partite giocate da gennaio a oggi, è l’Atletico Gallo la stella dell’anno in un’Eccellenza nel segno delle pesaresi. L’attuale capolista, che ha chiuso il girone d’andata con 29 punti in 15 partite ed è in serie positiva da 9 giornate con 4 vittorie e 5 pareggi dopo l’ultima sconfitta datata 20 ottobre (0-1 interno contro il Fossombrone), ha fatto più punti di tutti anche in tutto il 2019. Ai 34 collezionati da gennaio ad aprile ne ha aggiunti gli attuali 29 per un totale di 63 con 18 vittorie, 9 pareggi e sole 6 sconfitte, 47 gol segnati e soli 33 subiti.



Nella classifica dell’anno solare, che comprende le sole 11 squadre rimaste in Eccellenza e tiene conto di playoff, playout, finali per i titoli regionali e spareggi, è seconda l’Urbania con 54 punti e una media di 1,58 in 34 partite, grazie a 15 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, il migliore attacco con 50 reti oltre alle 39 subite. È terzo il Fossombrone, con 49 e 1,48 in 33 partite, 14 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, 48 segnati e 39 subiti, per completare un podio tutto pesarese. Si prende il quarto posto il Porto d’Ascoli grazie a una media di 1,45 con 48 punti in 33 partite, migliore dell’1,40 del Fabriano Cerreto, che ne ha fatti 49 giocandone però 35.



È invece sesto il Marina con 46 punti e 1,39 in 33 partite, settimo il Grottammare con 43 e 1,30 in 33 e la migliore difesa con sole 27 reti subite, ottavo il Montefano con 41 e 1,24 in 33. È nono l’Atletico Alma, 41 e 1,20 in 34, decimo il Servigliano, 37 e 1,08 in 34, e in ultima posizione c’è il Sassoferrato Genga così come oggi al termine del girone di andata: ha ottenuto 33 punti in 33 partite per una media di uno solo a gara.



Di fatto l’Atletico Gallo tiene testa anche qui all’Anconitana, che ne ha fatti 66 in 32 partite con una media di 2,06 danzando però tra Promozione ed Eccellenza, così come la Vigor Senigallia, 61 punti in 32 partite e 1,90, il Valdichienti, 48 in 32 e 1,50, e il ripescato Azzurra Colli, 38 in 32 e 1,18. Senza dimenticare il Castelfidardo, precipitato dalla D: 38 punti in 34 partite con una media di 1,11.





