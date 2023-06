ANCONA Le Marche due volte sul podio con gli under 23 ai Campionati italiani promesse di Agropoli. Mentre ai campionati di società Elena Marchionni, saltatrice della Collection Sambenedettese, dopo 25 anni migliora il record regionale dell’alto under 16 all’aperto con 1.72 metri.



Under 23

Alla rassegna di Agropoli nei 100 ostacoli l’impresa è di Martina Cuccù, protagonista della medaglia di bronzo conquistata in un clamoroso 13”61. Per la ventenne del Team Atletica Marche è il primato personale, migliorato di ben 31 centesimi nell’arco di una settimana, e soprattutto il nuovo record regionale assoluto. Dopo 22 anni cade infatti il 13”85 di Chiara Bonifazi che viene demolito dalla giovane sangiorgese, pienamente ritrovata dopo un periodo contrassegnato dagli infortuni, capace anche di un 13”69 ventoso (+2.7) in batteria. È anche il minimo per i prossimi Europei under 23 in programma a Espoo, in Finlandia, dal 13 al 16 luglio. Si piazza in terza posizione anche la sprinter Ilenia Angelini, terza sui 100 metri con 11”72 (+3.0) dopo aver corso in 11”87 (+0.4) nel turno eliminatorio, a soli quattro centesimi dall’oro. Poi la velocista dell’Asa Ascoli Piceno arriva quarta nei 200 in 24”24 (+1.9). Quinto posto dell’osimana Angelica Ghergo (Esercito) con 1’00”04 sui 400 ostacoli, mentre chiudono settimi la marciatrice Anastasia Giulioni (Cus Macerata) in 51’49”86 sui 10.000 metri e la staffetta 4x100 della Sef Stamura Ancona con Michele Tarsetti, Francesco Ghidetti, Alex Ebuka Chuks e Alexandr Muzi in 43”22. Al debutto nella categoria, due finali per il lanciatore Massimo Ciferri (Sport Atl. Fermo) che è ottavo nel disco, sfiorando ancora una volta il proprio limite con 43.38, e anche nel peso con 13.30. Nell’alto ottavo il filottranese Lorenzo Falappa (Team Atl. Marche) a quota 1.98, prima di tre errori a 2.01 con cui avrebbe eguagliato il recente personale, e stesso piazzamento per Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) negli 800 in 1’52”24.

APPROFONDIMENTI L'ATLETICA Tamberi, il ritorno. Sarà presente agli Europei in Polonia con la Nazionale: «Ho voglia di spaccare»

Il record

A Fabriano nella quarta edizione del “Memorial Roberto Del Brutto” per la seconda prova dei campionati di società under 16 il risultato da copertina è di Elena Marchionni che firma il nuovo record marchigiano dell’alto con 1,72 metri. La 14enne della Collection Atletica Sambenedettese allenata dal tecnico Cesare Alesi riesce a superare un primato regionale storico, stabilito con 1.71 da Alessandra Dolci nel 1998, dopo aver già ottenuto quello indoor con la misura di 1.70 durante l’inverno.