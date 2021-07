Tamberi male a Montecarlo, si ferma a 2,21 nell'ultima gara preolimpica

MONTECARLO - Gian Marco Tamberi, che la prossima settimana partirà per il Giappone, in vista della gara olimpica di salto in alto (qualificazione il 30 luglio) a Montecarlo, sulla stessa pedana che cinque anni fa l’aveva visto superare i 2,39, si è fermato a un modestissimo 2,21, superato tra l’altro alla seconda prova, prima di piazzare tre nulli a 2,25.

Dopo una stagione indoor di altissimo livello, chiusa con un record personale di 2,35, Tamberi nella stagione all’aperto ha mandato segnali tendenti al brutto. Un piccolo infortunio gli ha fatto perdere un paio di gare, poi c’è stato il flash del 2,33 di Firenze, che aveva fatto pensare ad una stagione in crescendo, quindi sono seguiti un modesto 2,24 e un 2,30 tutto da interpretare. Da Montecarlo ci si attendeva un altro miglioramento, invece Gimbo ha saltato 2,16 alla prima prova, 2,21 alla seconda e poi si è fermato lì. La gara è stata vinta a pari merito dal russo Akimenko e dal canadese Lovett, che hanno scavalcato i 2,29, poi Akimenko ha superato i 2,32 in un salto di spareggio.

