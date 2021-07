Tamberi risale a 2,30, ma gli altri vanno più in alto. Nedasekau a 2,37

SZEKEFEHERVAR - In una gara di altissimo livello in Ungheria, Gianmarco Tamberi è tornato a valicare i 2,30, saltando però un po' meno di quanto forse sperava di fare, anche perché la concorrenza ha decisamente cambiato marcia. La gara è stata infatti vinta dal bielorusso Nedasekau, lo stesso che aveva battuto Tamberi agli Europei indoor di Torun. in Polonia Nedasekau saltò 2,37 contro 2,35 di Tamberi, in Ungheria il bielorusso è tornato a superare i 2,37 mentre Gimbo si è fermato a 2,30. Più su del campione anconetano sono andati anche i due russi Akimenko e Ivanjuk, entrambi autorizzati a partecipare alle prossime Olimpiadi, che hanno superato i 2,33. alla pari con Tamberi, ma con più errori, a 2,30 è arrivato anche l'ucraino Protsenko.

Gimbo ha saltato 2,20 e 2,24 alla prima prova, poi 2,27 alla seconda, 2,30 di nuovo alla prima, ma poi a 2,33 ha commesso tre errori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA