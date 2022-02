Attesa per Jacobs ad Ancona e per l'abbraccio con Tamberi

ANCONA - C'è grande attesa non solo nelle Marche, per i campionati italiani indoor di atletica leggera, che si svolgeranno sabato e domenica ad Ancona e segneranno il ritorno in pista sul territorio italiano di Marcell Jacobs, oltre sei mesi dopo la conquista del doppio oro olimpico a Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4x100. Il velocista lombardo, tornato alle gare all'estero, con ottimi risultati, non aveva infatti più corso dopo la finale olimpica nella stagione 2021. Ma l'attesa per Jacobs non riguarda solo il lato sportivo, bensì l'abbraccio con Gianmarco Tamberi, che ad Ancona non gareggerà, ma sarà ugualmente presente e potrà incontrare il compagno di nazionale replicando lo storico abbraccio di Tokyo, quando Gimbo, che aveva vinto l'oro nell'alto da 5 minuti, raccolse al volo la volata di Marcell, che aveva trionfato nella finale dei 100. Per la giornata di domenica, quella che vedrà in pista Jacobs, sono stati messi in vendita solo 285 biglietti che sono andati esauriti in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA