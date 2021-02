Tamberi si conferma, in Slovacchia batte gli altri big saltando 2,31

BANSKA BYSTRICA - Con una gara esemplare Gianmarco Tamberi ha vinto il primo confronto con gli altri saltatori di prima fascia. In una gara tradizionalmente ben frequentata, l'anconetano ha vinto con 2,31, stessa misura ma meno errori del cubano Zayas, più indietro tutti gli altri. Ma in realtà Tamberi ha dominato, sceso in pedana a 2,19 ha saltato senza problemi, con i calzoni della tuta, poi è tornato in gara a 2,28, quando tutti gli altri erano già in difficoltà e ha saltato ancora al primo tentativo, così come i 2,31. Dopo due errori a 2,33 poi Tamberi, visto che Zayas era già eliminato, ha voluto effettuare il terzo tentativo a 2,35, fallendolo di poco ma facendo capire a tutti che questa misura è già ora nelle sue possibilità. La prossima gara del campione anconetano sarà venerdì in Repubblica Ceca

© RIPRODUZIONE RISERVATA