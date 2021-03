Tamberi apre le danze agli Europei, poi toccherà a Vandi e Barontini

TORUN - Cominciano in Polonia i Campionati Europei indoor di atletica leggera, con 44 azzurri in cerca di gloria in una sorta di prova generale per i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo. Nella squadra del Ct La Torre ci sono anche tre marchigiani, tra cui il capitano Gianmarco Tamberi, che sarà il primo a scendere in pedana, giovedì 4 alle ore 19, per le qualificazioni del salto in alto, Venerdì 5 toccherà invece agli ottocentisti. Alle 13 le batterie della prova femminile, con la pesarese Eleonora Vandi, alle 19 le batterie dei ragazzi, con l'anconetano Simone Barontini. in caso di superamento del turno Vandi e Barontini saranno poi chiamati a correre la semifinale, sabato pomeriggio, mentre le finali si svolgeranno domenica, con Tamberi protagonista molto probabile, mentre per Bartontini e Vandi non sarà facile arrivare alla gara che assegnerà il titolo europeo.

Tornando a Tamberi, il saltatore anconetano si presenta a Torun come primatista mondiale stagionale, dall'alto del 2,35 superato ad Ancona, ai recenti campionati italiani

