Barontini secondo al mondo negli 800. «Le Olimpiadi? Per ora ci sono»

ANCONA - L'anconetano Simone Barontini ha festeggiato i 22 anni appena compiuti con uno splendido risultato domenica scorsa al Palaindoor. Alla sua prima gara stagionale sugli 800 metri, il mezzofondista delle Fiamme Azzurre, nato e cresciuto nella Stamura, ha infatti corso in 1'47''85, a soli 8 centesimi dal suo primato indoor e seconda prestazione mondiale stagionale. E' vero che la stagione è solo agli inizi e molti big non hanno ancora gareggiato, ma quello di Barontini è stato comunque un bell'exploit che gli permette di essere già sicuro della partecipazione ai Campionati Europei indoor che si disputeranno in marzo in polonia e che al momento lo vede classificato per le Olimpiadi di Tokyo, la cui ammissione è legata anche ad un complicato ranking internazionale. «Per ora sono dentro - ha detto Barontini dopo la gara di Ancona - certo bisognerà rimanerci, perché la graduatoria è sempre in movimento, comunque sono partito bene, forse meglio del previsto, ed è già una buona base, ora speriamo di fare anche meglio perché visto che le Olimpiadi mi hanno aspettato un anno, penso proprio che non posso fallirle».

© RIPRODUZIONE RISERVATA