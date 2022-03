Tamberi ha deciso: «Vado a Belgrado per i Mondiali indoor»

ANCONA - Gianmarco Tamberi ha deciso, domattina voleràà sa Belgradoi per partecipare domenica mattina (ore 10.45) alla gara di salto in alto che assegnerà il titolo mondiale indoor. La decisione è stata soffertissima ed è stata presa all'ultimo momento utile. Il campione olimpico l'ha annunciata poco dopo le 17.45 con un post su instagram, dove l'ha definita «Una delle scelte più difficili che abbia mai dovuto prendere nella mia carriera!!». La stagione indoor infatti all'inizio era stata esclusa, ma poi visto che gli allernamenti atletici stavano andando molto bene Gimbo ha pensato di cambiare idea, non dopo aver effettuato alcuni test, l'ultimo dei quali oggi, al Palaindoor di Ancona.

