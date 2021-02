Tamberi in Repubblica Ceca si ferma a 2,24, ora tricolori ed Europei

PRAGA - In un piccolo paese nell'hinterland di Praga, in una sala angusta, fredda e quasi deserta, Gianmarco Tamberi ha fatto un piccolo passo indietro rispetto alle prime due uscite e si è fermato a 2,24, piazzandosi secondo, con la stessa misura ma più errori, dietro al sorprendente belga Carmoy, l'unico ad esprimersi al massimo del suo standard in una gara che ha visto tutti i partecipanti in grande difficoltà. Tamberi ha saltato i 2,17 al secondo tentativo, poi 2,21 al primo, 2,24 al terzo, e infine tre errori a 2,27.

Ora il campione anconetano può tornare a casa dove si preparerà per il meeting di Torun, in Polonia, il 17 febbraio, prova generale sulla stessa pedana su cui il 4 marzo si assegnerà il titolo europeo indoor. Tra le due gare ci saranno i Campionati Italiani ad Ancona, il 21 febbraio

