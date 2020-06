L'atletica si inventa nuove gare: 800 metri a cronometro e lanci "a distanza"

ANCONA - Il Coronavirus distrugge lo sport e lo sport cerca di rinascere, questo il succo della notizia che rimbalza dalla Svizzera a Roma, e dalla Capitale ad Ancona, e che riguarda l'approvazione espressa dall'apposito organo della federazione mondiale di atletica leggera che ha accolto le proposte della Fidal e ha dichiarato regolari ed omologabili le nuove modalità di gara proposte dalla federazione italiana, che riguardano i lanci e le prove su 800 e 1500 metri. Per quanto riguarda gli 800 metri è stato concesso anche ai comitati locali di organizzare gare interamente in corsia (gli 800 normalmente si corrono in corsia solo per 300 metri) oppure addirittura a cronometro, con partenze distanziate di 8 secondi l'una dall'altra. Per quanto riguarda i 1500 le modalità potrebbero esere simili ma non c'è ancora l'ok definitivo. Per quanto riguarda i lanci, e potrebbero seguire a breve anche i salti, si potrà gareggiare in differenti pedane, a patto di avere una copertura video completa delle pedane e un'adeguata formazione di giudici, sia a livello centrale che di singole postazioni. Non sarà la vecchia atletica, ma di sicuro è un modo per avvicinarcisi.

