Tamberi è già in Polonia, in arrivo gli azzurri con Vandi e Barontini

TORUN - E' cominciata l'avventura polacca di Gianmarco Tamberi, arrivato a Torun assieme al padre Marco, suo allenatore, per disputare i Campionati Europei indoor, Per quanto riguarda il salto in alto, giovedì alle ore 19 si svolgerà la gara di qualificazione e domenica la finale. La manifestazione comincerà appunto giovedì e il grosso della squadra azzurra, arriverà mercoledì, al contrario di Tamberi, che dovendo gareggiare per primo è arrivato il giorno prima. oltre al campione anconetano, della squadra italiana fanno parte altri due atleti marchigiani, entrambi impegnati negli 800 metri. In campo maschile ad indossare l'azzurro sarà l'altro anconetano. Simone Barontini, sceso recentemente a 1'47''51, mentre in campo femminile ci sarà la pesarese Eleonora Vandi. Tornando a Tamberi, vale la pena di ricordare che Gimbo è campione uscente, avendo vinto il titolo europeo indoor a Glasgow, nel 2019, slatando 2,32

© RIPRODUZIONE RISERVATA