Per Barontini tour de force tra Milano e Roma, ma in premio c'è Draghi

ANCONA - E' finalmente rientrato a casa Simone Barontini, neo campione esuropeo degli 800 metri under 23, autore di un viaggio avventuroso, forse più faticoso della gara stessa. Arrivato in aereo lunedì a Milano, proveniente da Tallinn, il neo campione è stato improvvisamente dirottato dalla Fidal con un altro aereo su Roma dove la nazionale di atletica leggera è stata ricevuta a Palazzo Chigi dal presidente del consiglio Draghi, che ha voluto premiare gli azzurri, autori di una prova di squadre sensazionale (sei medaglie d'oro e primo posto nel medagliere). Barontini ha quindi avuto modo di incrociare anche la Nazionale di calcio e il tennista Berrettini, reduce dalla finale di Wimbledon. Esaurito l'impegno istituzionale Barontini è dovuto ripartire in aereo per Milano, dovendo recuperare l'automobile, con cui in queste ore è tornato a casa ad Ancona

