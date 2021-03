Ad Ancona sono iniziati i Campionati Italiani master con 124 marchigiani

ANCONA - Sono iniziati al Palaindoor, i trentasettesimi Campionati Italiani master di atletica leggera, riservati ad atleti che hanno compiuto i 35 anni, suddivisi in categorie che vanno di 5 anni in 5 anni secondo l'età. Ad Ancona, che ospita l'evento per la quindicesima volta, sono arrivati oltre mille atleti da tutta Italia ma non c'è l'atmosfera di festa degli anni scorsi. Le misure di prenvenzione antiCovid sono infatti severissime e sono state ulteriormente inasprite pochi giorni prima della rassegna, insomma, è già un successo poter gareggiare, ma gli atleti devono sottoporsi a una serie di protocolli davvero impegnativi, non ultimo quello di poter partecipare al massimo a due gare e di poter entrare nell'impianto solo poco prima della gara, per poi uscirne subito dopo. I marchigiani iscritti sono 124, di 38 diverse società sportive.

Ad ogni modo la festa dell'atletica master andrà avanti fino a domenica, anche nel ricordo di Giuseppe Ottaviani, l'ex sarto di Sant'Ippolito, per molti anni vero alfiere del movimento master, scomparso la scorsa estate all'età di 104 anni, pochi mesi dopo aver partecipato alla sua ultima gara.

