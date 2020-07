Atletica, Gianmarco Tamberi lascia le Fiamme Gialle: «Vi sarò sempre grato»

Gianmarco Tamberi lascia le Fiamme Gialle, questo il comunicato dell'atleta: «Dopo averci riflettuto a lungo, e nel rispetto di un rapporto franco e leale con la Guardia di Finanza e con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, sono arrivato alla conclusione che è il momento di provare a spiccare il volo al di fuori del posto dove sono cresciuto. Sono entrato in questo Gruppo nel 2011, a 18 anni: un atleta che voglia eccellere ha bisogno di condizioni ideali, e le Fiamme Gialle sono state per me l'unico sostegno per anni. Siamo arrivati insieme, mano nella mano, a traguardi sportivi importanti e sono orgoglioso di averne vestito i colori. Con il tempo le cose cambiano, ma comunque resterò sempre grato al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle per avermi accompagnato in questi 10 anni di carriera. Ora è il momento di guardarsi intorno e capire con chi proseguire questo cammino. ROAD TO TOKYO 2021 non è solo uno slogan». Ultimo aggiornamento: 16:11

