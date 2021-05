Tamberi e Barontini convocati in Nazionale per la Coppa Europa

ANCONA Come previsto, ci sono anche Gianmarco Tamberi e Simone Barontini nella nazionale azzurra che il 29 e 30 maggio prenderà parte a Chorzow, in Polonia, ai Campionati Europei a squadre, altrimenti definiti cone “Coppa Europa”. Il Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati . Sono 54 gli azzurri che faranno parte della spedizione, 27 uomini e 27 donne: l’Italia è nella massima serie, la Super League, insieme a Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Spagna e Ucraina. Sei i debuttanti in Nazionale assoluta: gli sprinter Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo e Andrea Federici e i mezzofondisti Matteo Guelfo, Micol Majori e Laura Dalla Montà.

Ecco i convocati: Uomini 100: Lamont Jacobs, 200: Fausto Desalu, 4x100: Andrea Federici, Davide Manenti, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, 400: Davide Re, 4x400: Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Brayan Lopez, Edoardo Scotti, 800: Simone Barontini,1500: Matteo Guelfo, 3000: Yassin Bouih ,5000: Yemaneberhan Crippa, 3000: Osama Zoghlami, 110hs: Lorenzo Perini, 400hs: Alessandro Sibilio, Alto: Gianmarco Tamberi, Asta: Matteo Capello, Lungo: Filippo Randazzo, Triplo: Tobia Bocchi, Peso: Leonardo Fabbri, Disco: Giovanni Faloci, Martello: Simone Falloni. Giavellotto: Roberto Orlando.

Donne: 100: Vittoria Fontana. 200: Gloria Hooper. 4x100: Anna Bongiorni, Dalia Kaddari, Chiara Melon, Irene Siragusa. 400: Alice Mangione. 4x400: Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando, Petra Nardelli, Virginia Troiani. 800: Elena Bellò. 1500: Gaia Sabbatini. 3000: Micol Majori. 5000: Nadia Battocletti. 3000st: Martina Merlo. 100hs: Luminosa Bogliolo. 400hs: Linda Olivieri. Roberta Bruni. Lungo: Laura Strati. Triplo: Dariya Derkach. Peso: Chiara Rosa. Disco: Stefania Strumillo. Martello: Sara Fantini. Giavellotto: Zahra Bani.



